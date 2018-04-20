Türk ve Arap firmaları Gıda Fuarı'nda buluşuyor

Fuar, 02-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arapların en fazla talep ettikleri ürünlerin gıda sanayisinde olduğunu belirterek, “Her türlü dondurulmuş sebze ve meyveler, taze sebze ve meyveler, konserve ve her türlü hazırlanmış paketlenmiş gıdalar. Türkiye’den en çok talep edilen bir diğer gıda ürünü de peynir. Bunun yanında, yumurta ve tavuk gibi ürünlerle de Arap pazarına girmek mümkün” dedi.