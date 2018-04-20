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Türk ve Arap firmaları Gıda Fuarı'nda buluşuyor

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği(TÜRAP) desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek, 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 15 Arap ülkesinden bin işadamını, 150’den fazla Türk firmasıyla buluşturacak.

20 Nisan 2018 Cuma 11:29
Türk ve Arap firmaları Gıda Fuarı'nda buluşuyor

Fuar, 02-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arapların en fazla talep ettikleri ürünlerin gıda sanayisinde olduğunu belirterek, “Her türlü dondurulmuş sebze ve meyveler, taze sebze ve meyveler, konserve ve her türlü hazırlanmış paketlenmiş gıdalar. Türkiye’den en çok talep edilen bir diğer gıda ürünü de peynir. Bunun yanında, yumurta ve tavuk gibi ürünlerle de Arap pazarına girmek mümkün” dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:29
  1. İstanbul
  2. Sabuhi Attar

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