Türk uzmanlar için fırsat: Ukrayna'dan talep yağıyor! 6 bin boş kadro var

Nisan ayına göre talebin 2 kat arttığı IT uzmanlığında geçen yılın Eylül ayına göre ise talep yüzde 20 arttı. 2018 eylülüne göre ise talepteki artış % 35 oldu. Bu rakamlar sektördeki büyümeye işaret etmektedir.

GlobalLogic başkan yardımcısı Denis Balatsko “Ukrayna IT pazarı toparlanmaya başladı. GlobalLogic, Eylül ayında Ukrayna’da, Dnipro’da uzaktan çalışmalar dahil olmak üzere 600’den fazla pozisyon açtı. C++ uzmanları temel aranan pozisyonların başında gelmektedir. Bu programlama dilinin bilinmesi, karmaşık yazılım çözümleri oluşturmak için gereklidir, bu nedenle C++ bilgisine sahip uzmanlar şu anda talep görüyor ve gelecekte de böyle olacak.” dedi.

Eylül ayındaki en popüler IT pozisyonları

- Front-end developer: 731 pozisyon;

- BigData uzmanları: 20 pozisyon;

- NET, Java, Python ve C++ uzmanları: Kıdemli ve orta düzey pozisyonlar popüler olmaya devam ediyor. Son üç dil, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün ( IEEE ) uluslararası sıralamasında birkaç yıldır üst üste lider olmuştur.

IT uzmanlığının Ukrayna’daki popülerliği:

- 2018’den beri bu alanı gelecekteki meslekleri olarak seçen başvuruların sayısı yüzde 20 arttı;

- Bu yıl üniversitelere başvuranların yüzde 15’ini oluşturdular.

- Ukrayna, yabancı BT uzmanlarının göçmenlik gereksinimlerini basitleştirdi.

- Proje Yöneticilerinin IT sektöründeki geliri 1,000 ila 5,800 USD arasındadır.

- 2020 yazının ikinci yarısında, iş teklifi sayısı yılın ilk yarısına göre biraz düştü. Ancak, buna rağmen yüzde 50 oranında bile büyüme gösteren alanlar ve endüstriler vardı.

Kaynak: Ukrhaber