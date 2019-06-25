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Türk tenisinde hedef dünya 1 numarası yetiştirmek

- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:"Milli Eğitim Bakanlığımız ile okul öncesinden başlayan, spor lisesine kadar giden bir proje imzaladık. Tenisin başından zirvesine kadar bir yol yapmış olduk"- "İyi bir altyapımız var. Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden genç sporcularımızın sayısı giderek artıyor"- "Dünya 1 numarasını çıkarabilecek yeterlilikte bir ülkeyiz. Buna inancımız tam"

25 Haziran 2019 Salı 11:15
Türk tenisinde hedef dünya 1 numarası yetiştirmek


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü sayesinde tenise ilgiyi daha da artırarak, dünya 1 numaraları yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Durmuş, başarılı sporcuların yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

81 ilde beden eğitimi öğretmenlerine tenis antrenörlüğü eğitimi verileceğini ve mini tenis sahaları yapılacağını belirten Durmuş, söz konusu projeyle tenis branşına ilgiyi artırmayı ve yetenekli isimleri Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra belediyelerin desteğiyle tenisin tabana yayılması noktasında iyi tesisler yapıldığını dile getiren Durmuş, "Türkiye'nin her yerinde ulusal ve uluslararası etkinler yapmaya başladık. Ancak esas önemli olan okullara ulaşabilmekti. Milli Eğitim Bakanlığımız ile okul öncesinden başlayan, spor lisesine kadar giden bir proje imzaladık. İnşallah 81 ilde bunu başlatacağız." diye konuştu.

Durmuş, tenis antrenörlüğü eğitimi alacak beden eğitimi öğretmenlerinin geleceğin başarılı tenisçilerini yetiştireceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Beden eğitimi öğretmenlerimizin okullarda yetiştirdiği yetenekli sporcularımız, illerinde okullar arası turnuvalarda mücadele edecek. Daha sonra iller arasındaki turnuvalarla bölgesel müsabakalar başlayacak. Oradan da Türkiye Şampiyonası'na katılma şansı yakalayabilecekler. Yetenekli sporcularımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüttüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Projesi'ne de dahil olabilecek. Tenisin başından zirvesine kadar bir yol yapmış olduk. Bu çok kıymetli bir proje."


- "Dünya 1 numarasını çıkarabilecek yeterlilikte bir ülkeyiz"


Cengiz Durmuş, yerel yönetimlerle de iş birliğine devam ettiklerine değinerek, "Belediye başkanlarımıza 'Sizler tesisi yapın, bizler eğitimleri tamamlayalım.' diyoruz. Antrenör, hakem eğitimlerini veriyoruz. Hem bölgede etkinlik yapmış oluyoruz hem de bölgedeki çocuklarımızı tenise kazandırıyoruz. Oradan da yetenekli çocuklarımızı bakanlıktaki projelerimize dahil edebilme şansını yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapıya çok önem verdiklerini vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Çok ciddi gelişmeler var. İyi bir altyapımız var. Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden genç sporcularımızın sayısı giderek artıyor. 10 yıldır bunun projesini yapıyorduk. İnşallah bu başarıları büyükler kategorisine de taşıyıp dünyanın en iyisi olabilecek sporcularımızı da yetiştireceğiz. Ancak daha çok tabana yayılıp daha fazla genişlememiz lazım. Şu ana kadar yaptıklarımız, başardıklarımız doğru ama bunlar bize yetmeyecek, yetmemeli. Her yerde her zaman tenis oynanabilmeli. Dünya 1 numarasını çıkarabilecek yeterlilikte bir ülkeyiz. Buna inancımız tam."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:15
  1. Cengiz Durmuş
  2. iş birliği
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  4. tenis
  5. Türkiye Tenis Federasyonu

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