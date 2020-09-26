Türk Telekom’dan "hayat kurtaran" yerli teknoloji

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, "hayat kurtaran" yerli araç içi acil çağrı sistemi eCall teknolojisini Türkiye’de Honda ile hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan odaklı çözümler sunmak için çalışan Türk Telekom, daha önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğunu duyurmuştu.

Şimdi ise Honda iş birliğiyle araç içi acil çağrı (eCall) sistemini hayata geçiriyor. Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak Türk Telekom’un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112’yi arayarak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek.





- Yeni nesil araçlar Türk Telekom’a emanet





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom’un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şunları kaydetti:

“Türk Telekom olarak dijitalleşmenin somut göstergeleri ve 5G’nin habercisi sayılan akıllı şehirler, IoT, yapay zekâ ve robotik alanlarında yaptığımız testler, iş birlikleri ve geliştirdiğimiz uygulamalarla, birçok projeyi hayata geçirdik. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda vatandaşlarımız için en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan birisi de olası bir trafik kazasında, kazazedeleri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Acil Çağrı merkezi ile iletişime geçirecek olan eCall teknolojisi. Honda ile iş birliğimiz kapsamında eCall teknolojisini deneyimlediğimiz test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki, trafik kazalarına erken müdahale ile hızlıca aksiyon alınabilecek. Türk Telekom olarak insan hayatını kolaylaştıracak benzer projelere imza atmaktan her zaman gurur duyuyoruz.”

Karakullukçu, eCall sisteminde araçların içinde gömülü olarak bulunacak SIM kartların gelecekte sadece kaza anında yardım çağrısı göndermekle kalmayacağını, aynı zamanda sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacağını aktararak, "Araç içi internet başta olmak üzere canlı trafik verisinin gösterildiği navigasyon sistemleri, sürüş performansı raporlama, arıza bildirimi gibi pek çok ek özelliği yakın gelecekte yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise sürücülerin ve yolcuların araç içinde güvende olmaları, istenmeyen durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen tüm teknolojilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu farkındalıkla güvenlik teknolojilerindeki öncülüğünü koruyan ve bu alanda sınıfında fark yaratan Honda, sunduğu diğer güvenlik sistemleri gibi eCallsistemini de yeni nesil güvenlik teknoloji kapsamında sunuyor. Bu özelliği ilerleyen dönemlerde tüm modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



