Türk Telekom’dan evinde galibiyet serisini devam ettirdi

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Ankara Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol’u ağırladı. Maça, Slyven Landsberg, Yunus Emre Sonsırma, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle çıkan Türk Telekom ilk çeyreğin başında başarılı bir oyun sergiledi.



Kenny Gabriel’in turnikesiyle maça başlayan Türk Telekom, TJ Campbell ve Stimac ile peşpeşe skor üretti. Özellikle boyalı bölgeyi zorlayan Türk Telekom’a Mckissic ile karşılık veren Gaziantep Basketbol öne geçmeyi başardı. Periyodun bitimine 1 dakika kala Stimac’ın atışıyla ilk çeyrek skoru belirlendi: 17-22



Çekişmeli mücadele ikinci çeyrekte de devam etti. 5 sayılık farkı kısa sürede eriten Türk Telekom, Kaya Peker ile riboundlarda etkili oldu. Konuk ekibin Vasiliauskas’ın üçlükleriyle farkı açma çabalarına Reggie Redding ve Serhat Çetin’in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, devreye 38-37 önde girdi.



Türk Telekom üçüncü çeyrekte vites yükseltti. Stimac’ın turnikesiyle 42-39 öne geçen Türk Telekom, farkı yavaş yavaş açarak, 5 dakika içinde Landsberg’in üçlükleriyle farkı 11 sayıya kadar çıkarttı (53-45). Son 1 dakikaya 10 sayı önde giren Türk Telekom çeyreği 64-54 önde tamamladı.