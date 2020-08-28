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Ekonomi Türk Telekom ve iştirakleri zirvede
Ekonomi

Türk Telekom ve iştirakleri zirvede

Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT, Bilişim 500’de zirveye çıkarak önemli başarılar kazandılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:44:00 -
Türk Telekom ve iştirakleri zirvede

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Ödül Töreninde Türk Telekom, “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet – İnternet Hizmeti”, “Türkiye Merkezli Üretici – Hizmet” ve “Ankara Şirketleri İlk 10” kategorilerinde birincilik elde etti.

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı” ana kategorisinde “Danışmanlık”, “Yılın İş Uygulamaları” ve “ERP Yazılım” kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. İnnova ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 24. sırada yer aldı.

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT de “Türkiye Merkezli Üretici” ana kategorisinde “Yılın Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti Kategori Birincisi” ödülüyle zirveye çıktı. AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 21. sırada yer aldı.

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