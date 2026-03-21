SON DAKİKA
Çocukken az miktarda bile şeker ve çikolata tüketen çocuklar 40'lı yaşlarında kalp krizi geçiriyor! Anne-babaların elleriyle verdiği ölüm! Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş! Lübnan'da ağır bilanço! Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri Bayramlaşma programları başladı: MHP'den AK Parti'ye ziyaret Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı 4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı? Teröristler bayramda vurdu! Ölü ve yaralılar var
Türk tatilciler dönüş yolunda Yunanistan'ın Midilli Adası'nda mahsur kaldı
Türk tatilciler dönüş yolunda Yunanistan'ın Midilli Adası'nda mahsur kaldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Midilli çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.

Midilli Adası'nda şap hastalığı salgını nedeniyle çiftçiler greve gitti. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, limanın girişini ellerinde sopalarla kapatarak, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel oldu. Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, eylemler nedeniyle adada mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, çiftçilerin liman içindeki Türk tatilcilerinin sadece iki feribotla geri dönmesi şartıyla Türkiye'ye dönmelerine izin verdikleri, ancak liman dışında kalan Türk tatilcilerin ise limana sokulmamalarına yönelik eylemlerini sürdürdükleri öğrenildi.

