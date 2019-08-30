Türk spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle federasyonlar ve spor kulüpleri bayram mesajları yayınladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınlanan mesajlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 97 yıl önce Aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde aldıkları unutulmaz zafer, bir ulusun kaderini değiştirmiş ve ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Topraklarımızı düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zaferin 97’inci yıl dönümünde Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun mesajı şöyle:

“Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Türk milletinin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.”

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor;

Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu

"Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."

Galatasaray

"Büyük zaferimizin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!"

Fenerbahçe

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Atamızın önderliğinde çıktıkları bu yolda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz."

Beşiktaş

"Mustafa Kemal Atatürk: Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Trabzonspor

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!"

Kasımpaşa

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Başakşehir

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Gençlerbirliği

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

Kayserispor

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. #30Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Konyaspor

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Antalyaspor

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!"

Çaykur Rizespor

"Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyor, bu vesile ile bize bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz."

Göztepe

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bir ulusun kaderini değiştiren, ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, büyük zaferin yıldönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz."

Denizlispor

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dehası ile taçlanan Büyük Taarruz’un 97. zafer yıl dönümünde kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!"

Sivasspor

"30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 97’nci yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Yeni Malatyaspor

"Büyük zaferin yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Alanyaspor

"Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!"