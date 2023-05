Türk şirketleri resmen dünyaya açılıyor, teknolojide büyüyor! Sürpriz yatırım aracı artık gündemde olacak

Dünyada son yıllarda teknoloji hızla gelişiyor. Bu da yeni çözümlere ihtiyaç duyuruyor. O çözümleri ise bilgi teknoloji şirketleri sunuyor. Peki geleceğin bilişim dünyasına hazır olmak için Türk şirketleri hangi adımları atıyor? Bilişim Sektörü Yöneticisi Alp Bağrıaçık yanıtladı.

Dünyada gelişen teknolojiye Türk şirketleri de ayak uyduruyor ve özellikle bilişim konusunda altyapı yatırımlarını arttırıyor. Konuyla ilgili CNN TÜRK'e konuşan Bilişim Sektörü Yöneticisi Alp Bağrıaçık, “Türk şirketleri dijitalleşmek için her gün altyapı yatırımlarını arttırıyorlar. Özellikle bilişim altyapılarına büyük yatırım yapmaya başladılar. Bizler dev kadrolarla her sene milyonlarca dolarlık altyapı yatırımı yapıyoruz ve bunun sonuncunda da Türkiye’de de Türk şirketleri artık yabancı şirketlerle çalışmak zorunda değiller. Verilerini Türkiye’de tutarak, Türkiye’deki bulut çözümlerine gayet rahat bir şekilde ulaşabilirler” ifadelerini kullanırken, teknolojide son zamanların en dikkat çeken gelişmesi olarak yapay zekayı gösterdi ve ekledi. “Yapay zeka şu an teknoloji dünyasındaki en heyecan verici, en güncel konu. Esasında bizim yaşımızdakiler bazı şeyleri biliyor. İnternetin nasıl çıktığını biz gördük. 3 sene, 5 sene yavaş yavaş büyüdü ve 10-15 sene içinde de hayatımızı tamamen değiştirdi. Yapay zeka da aynı şekilde, şu anda ilk başlarındayız. Ama 5 sene sonra hayatımızın her alanında yapay zekayı görmeye başlayacağız.”

Geleceğin bilişim dünyası, şirketlerin stratejik adımlar atmasını gerektiriyor. Peki şirketler yarına nasıl hazırlanmalı? Bağrıaçık bu soruya da “Türk şirketlerinin dijitalleşirken mutlaka siber güvenliğe dikkat etmesi, bu konuda gerekli insan kaynağını bulundurması ya da insan kaynağı elinde olan mahir servis sağlayıcılarıyla beraber çalışması gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.