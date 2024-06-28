Türk sinemasının usta ismi İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Sözcü'de yer alan habere göre; Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini geçiren İzzet Günay bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandı ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"AYAĞINDA ZEDELENME OLMUŞ"

Sitenin yöneticisi İsmail Demirel yaptığı açıklamada "İzzet Bey sabah erken saatlerde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düşmüş, ayak bileğinde zedelenme olmuş ama bilinci açık ve yerinde, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.