  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

A Milli Takım’ın ‘Yıldız’ı: “Çocukluk hayalimi yaşıyorum”

FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı! İşte yeni sahibi

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor! Bu kez istasyonlara koşmaya gerek yok

Türkiye'ye 600 milyon dolar gönderecekler! Ama sadece tek bir alanda kullanılmasını istiyorlar

İçeriden biri mi yaptı? İBB’nin sayfasında Mehmet Şimşek’e küfürlü paylaşım

Güneşe maruz kalan su şişeleri alarm veriyor! Bu kodu görünce sakın içmeyin

Mete Yarar Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağı tarihi açıkladı! Duyan şok geçirebilir

‘Anne’ demedi istifayı bastı! Kimlere ‘kızım’ demişsin Akşener kimlere

Çok gizliydi, herkesten saklıyorlardı! Türk ANKA-3'ün yeni rakibini dünyaya ilk kez gösterdiler

Evlere doğru ilerlemeye başladı! Silivri’de büyük yangın
Yaşam Türk sinemasının usta ismi İzzet Günay hastaneye kaldırıldı
Yaşam

Türk sinemasının usta ismi İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 20:50:00 -
Türk sinemasının usta ismi İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandı ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini geçiren İzzet Günay bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandı ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"AYAĞINDA ZEDELENME OLMUŞ"

Sitenin yöneticisi İsmail Demirel yaptığı açıklamada "İzzet Bey sabah erken saatlerde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düşmüş, ayak bileğinde zedelenme olmuş ama bilinci açık ve yerinde, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23