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Medya Türk sinemasının Keloğlan'ı, Rüştü Asyalı'nın son hali şaşırttı!
Medya

Türk sinemasının Keloğlan'ı, Rüştü Asyalı'nın son hali şaşırttı!

Keloğlan filminde canlandırdığı Keloğlan karakteri ile hafızalarımıza kazınan, sevilen yeşilçam oyuncusu Rüştü Asyalı'nın son hali görenleri bir hayli şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:30:00 -
Türk sinemasının Keloğlan'ı, Rüştü Asyalı'nın son hali şaşırttı!

Keloğlan filminde canlandırdığı Keloğlan karakteri ile hafızalarımıza kazınan, sevilen yeşilçam oyuncusu Rüştü Asyalı'nın son hali görenleri bir hayli şaşırttı.
1971 yılında Yeşilçam'ın yediden yetmişe herkes tarafından sevilen, dört 'Keloğlan' filmine 25 yaşındayken Rüştü Asyalı hayat vermişti.

Yeşilçam efsanesi Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, hala hafızalarda... Keloğlan karakteriyle bütünleşerek zihinlerimize kazınan efsane oyuncunun son hali son zamanlarda merak konusu oldu. Rüştü Asyalı'yı en son 2002 yılında 'Ben Bir İnsan' filminde görmüştük.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Rüştü Asyalı'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir zamanların en sevilen karakteri 'Keloğlan' bugünlerde çok farklı bir görünüme sahip. Yaşlanması bir yana saç ve sakal durumu epeyce farklı.

Rüştü Asyalı kimdir?

1947 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Rüştü Asyalı, mesleğe ilk adımını lise öğrencisiyken Ankara'da Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına katılarak attı.

Asyalı, 1970 yılında mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak Ankara Radyosu Çocuk Saati'nde ''Keloğlan'' oyunları canlandırmaya başladı. "Keloğlan" filmiyle büyük bir üne kavuşan Rüştü Asyalı, ardından "Yaman Delikanlı" ve "Dangalak" adlı filmlerde rol aldı. Son olarak, Rüştü Asyalı 2002 yılında yayınlanan 'Ben Bir İnsan' filminde rol aldı.

 

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