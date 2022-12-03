Türk semazenler Pakistan’da

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu üyeleri, Lahor’da 1673’te inşa edilen tarihi Badşahi Camii’ne ziyarette bulundu. Türk semazenler, ikindi namazının ardından caminin bahçesinde Türk tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi icra etti. Camiyi ziyarete gelenler, sema gösterisini büyük bir ilgiyle izledi. Semazenler, gösterinin ardından caminin ön tarafında yer alan Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal’in kabrini ziyaret etti. Semazenbaşı Celalettin Berberoğlu, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin tüm insanlığı kapsayıcı düsturundan hareketle dost ve kardeş ülke Pakistan’da olmaktan onur duyduklarını belirtti. Berberoğlu, “Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal’in bizim için mümtaz bir yeri vardır. İkbal, ‘Pir-i Rumi’ dediği Mevlana’yı aşıklar kervanının öncüsü kabul etmiş, tefekkür sistemini Mevlana’nın eserlerinden aldığı feyizle bina etmiştir” ifadelerini kullandı.