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Türk savunma devlerinden Malezya çıkarması!

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TAIS, Malezya'da düzenlenecek Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:41
Türk savunma devlerinden Malezya çıkarması!

Malezya Savunma Bakanlığının koordinasyonunda, ilk olarak 1991'de başlayan ve bu yıl 15'incisi düzenlenecek LIMA 2019, Malezya’nın Langkawi kentinde 26-30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İki yılda bir düzenlenen fuar, bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunuyor. 2017'de gerçekleştirilen fuara, 59 ülkeden 555 katılımcı firma, 371 resmi heyet, 40 bin 280 ziyaretçi iştirak etti.

LIMA Fuarı sırasında Malezya makamları başta olmak üzere diğer katılımcı ülke temsilcileri ile üst düzey görüşmelerde bulunulacak. LIMA 2019 esnasında Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, fuara katılım sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığı heyetine başkanlık edecek.

Türkiye'den 6 şirket, LIMA 2019 Fuarı’nda stant açacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, fuar sırasında hava platformları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak.

3 yılda 162 milyon dolarlık ihracat

Türk savunma sanayisi şirketlerinin son dönemde iş geliştirme-pazar oluşturma çalışmalarında yoğunlaştığı bölgeler arasında Asya-Pasifik yer alıyor.

Malezya'ya savunma ve havacılık sanayisi son 3 yılda 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde kara, hava, deniz platformlarında yeni ihracat başarılarına imza atılması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için DEFTECH ile kurduğu iş ortaklığıyla bir süredir AV8 adı verilen 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracını üretiyor. HAVELSAN da söz konusu araçlar için simülatörler geliştirdi.

Türk tersaneleri tarafından üretilen yüksek süratli botlar, Malezya Deniz Kuvvetlerine hizmet veriyor.

Yeni ihracat fırsatları

Çeşitli ürünleri ülkede kullanılan ASELSAN, 2017'de Malezya'da uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla ASELSAN MALAYSIAN SDN. BHD. şirketini kurdu.

Malezya, bir süredir TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Anka ile ilgileniyor. Malezya'daki hükümet değişikliği süreci geciktirse de Anka için Malezyalı yetkililerle çeşitli düzeylerde görüşmeler devam ediyor.

SOM ve Cirit füzeleri, Milli Piyade Tüfeği MPT-76, Altay ana muharebe tankı gibi bir dizi Türk savunma sanayisi ürünü için de Malezya'da ilerleyen dönemde ihracat potansiyeli oluşacağı değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:41
  1. TUSAŞ
  2. ASELSAN
  3. HAVELSAN
  4. ROKETSAN
  5. STM
  6. TAIS

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