Türk polisi 181 yaşında! Huzurun teminatı güvenliğin adı

Gazeteci -Yazar Müslüm Aktürk, yazısında emniyet mensuplarının görünmeyen yükünü, sessiz kahramanlığını ve sahadaki belirleyici varlığını ele aldı. İşte, Müslüm Aktürk’ün yazısı:

Bu millet, geceleri huzurla uyuyabiliyorsa; sokakta güvenle yürüyebiliyorsa, bilinmelidir ki birileri o huzurun nöbetini tutmaktadır. İşte o nöbetin adı Türk Polisidir.

181 yıllık köklü geçmişiyle Türk Polis Teşkilatı, sadece bir güvenlik gücü değil; devletin sahadaki iradesi, milletin vicdanı ve huzurun en güçlü teminatıdır. Polislik, maaşla ölçülemeyecek kadar büyük bir fedakârlığın, tarif edilmesi zor bir adanmışlığın mesleğidir.

SAHADA GÖRDÜĞÜMÜZ GERÇEK: FEDAKÂRLIK

Mesleğimiz gereği emniyet mensuplarımızla sık sık aynı sahayı paylaştık, birçok olaya birlikte tanıklık ettik. Olay yerlerinde, toplumsal hadiselerde, gecenin en karanlık saatlerinde onların nasıl bir sorumluluk taşıdığını yakından gördük.

Polis; teröriste karşı ilk siper, suçluya karşı ilk engel, mazluma karşı ilk güvencedir. Hakarete uğrasa da, saldırıya maruz kalsa da görevini bırakmaz. Çünkü o, sadece bir işi değil; bir emaneti taşır.

Pandemi döneminde herkes evine çekildiğinde sokakta olan, hastalığa karşı kendini riske atarak vatandaşını koruyan da yine polisimizdi. Doğal afetlerde, yangınlarda, acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan çoğu zaman yine onlardır.

BAŞARIYLA PEKİŞEN CAYDIRICILIK

Bugün Türk Polis Teşkilatı, sadece fedakârlığıyla değil; başarısıyla da öne çıkan güçlü bir yapıya sahiptir. Gelişmiş istihbarat ağı, teknolojiyi etkin kullanma kabiliyeti ve saha tecrübesi sayesinde suçların büyük bölümü kısa sürede aydınlatılmaktadır.

Neredeyse çözülemeyen vaka bırakmayan bu başarı, toplumda güven duygusunu pekiştirirken, suç işlemeye niyetlenenler için de ciddi bir caydırıcılık oluşturmaktadır.

Unutulmamalıdır ki bu başarı olmasaydı, bugün suç oranları çok daha yüksek seviyelerde olurdu.

AĞIR SORUMLULUK, SESSİZ KAHRAMANLIK

Bir futbol maçında, belki de gönül verdiği takım sahadayken güvenlik nedeniyle maç yerine tribünleri izleyen; bir eylemde sabırla, metanetle görevini sürdüren yine polistir.

Saniyeler içinde doğru karar vermek zorunda olduğu anlar, bu mesleğin ne denli zor olduğunu ortaya koyar. Tüm bu yükün yanında ailesine zaman ayırmak, sağlığını korumak ise çoğu zaman ikinci planda kalır.

Bu meslek, ne yazık ki bedeli en ağır ödenen görevlerden biridir. Nice polisimiz görev başında şehit olmuş, niceleri gazi olarak hayatına devam etmektedir. Onların fedakârlığı, bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır.

GÖRÜLMESİ GEREKENLER VE TEŞEKKÜR

Tüm bu özverinin yanında, aşırı mesai saatleri, ekonomik imkânlar ve hukuki güvence gibi konuların da iyileştirilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca koruma tahsislerinin daha hassas değerlendirilmesi, sahadaki yükün dengelenmesi açısından önem taşımaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada biliyoruz ki; huzurun teminatı, güvenliğin adı olan Türk Polisi, her şartta milletinin yanındadır.

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı yürekten kutluyor; vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz.

Gece gündüz, soğuk sıcak, tatil demeden görevini büyük bir sorumluluk ve özveriyle sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun.