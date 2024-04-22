Türk petrol şirketine soruşturma açıldı! 30 gün süre verildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elam Petrol’e, otomasyon sitemine müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı.
EPDK, Elam Petrol’e, otomasyon sitemine müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı ve şirketten yazılı savunma yapmasını istedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), BAY/939-82/37805 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Elam Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne; otomasyon sistemine müdahale ettiği gerekçesiyle doğrudan soruşturma açtı ve şirketten yazılı savunma istedi.
Elam Petrol’ün yazılı savunmasını 30 gün içinde EPDK’ya göndermesi gerekiyor.
EPDK soruşturmalarında, süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmalar dikkate alınmıyor.
Kaynak: Enerji Günlüğü
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