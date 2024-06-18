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Gündem Türk oyuncu Amerika'da yoğun bakımda
Gündem

Türk oyuncu Amerika'da yoğun bakımda

Yeniakit Publisher
2024-06-18 15:27:00 -
Türk oyuncu Amerika'da yoğun bakımda

Nisan ayında geçirdiği kazada kaburgaları kırılan ve ameliyat geçiren Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında Los Angeles'ta kaza geçirmiş ve kaburgaları kırılmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Magazinsortie'de yer alan habere göre, bir süredir fizik tedavi gören Ahu Tuğba, önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın durumunun ciddi olduğunu belirten kızı dua istedi. Nisan ayında geçirdiği kazadan dolayı 8 saat süren operasyondan geçen Ahu Tuğba, o zaman yaptığı açıklamada "Şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" ifadelerini kullanmıştı.

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