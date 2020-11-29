Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Türk ordusuna yönelik açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."