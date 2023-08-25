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Kadın - Aile Türk mutfağının şimdiden hazırlanan ünlü menemeni için altın tavsiye: Bunu böyle yaparken kapak altından zehirleyebilir
Kadın - Aile

Türk mutfağının şimdiden hazırlanan ünlü menemeni için altın tavsiye: Bunu böyle yaparken kapak altından zehirleyebilir

Yeniakit Publisher
2023-08-25 18:26:00 - 2023-08-25 18:29:57
Türk mutfağının şimdiden hazırlanan ünlü menemeni için altın tavsiye: Bunu böyle yaparken kapak altından zehirleyebilir

Melemen kullanan vatandaşlara çok kritik bir uyarı yapıldı, zehirleyebilir diyerek uyarı bilgisi verildi. Şok detay ortaya çıktı! Yapılması planlanan kış ayları için şimdiden hazırlanan yiyecekler gıda zehirlenmesine neden diyen uzmanların açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi: Eğer listede menemen yapılacaksa aman dikkat: kapak altından kontrol edilmeli yoksa zehirler diyen uzmanlar o yüzden konserveye ve kapaklarına çok dikkat etmelisiniz diyerek vatandaşların dikkatine duyurusunu yaptı ve yeni bir tavsiye geldi..

Yaz aylarının sonuna doğru birçok vatandaş şimdiden kışlık yiyecek hazırlığına başladı. Buna bağlı olarak konservelere yerleştirilen yiyecekler size göre iyi olsa da beklenmeyen durumlara yol açabilir.

Zira zarar görmüş konserve ve konserve kapağı gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Konserveler dolayısıyla yaşanan gıda zehirlenmelerine en çok da evde üretilen konserveler yol açabiliyor. Konserve yaparken insanların yanlış yaptığı en önemli konu, cam kavanoz kapaklarını tekrar tekrar kullanmaktır. Konservecilikte kavanoz kapakları bir kereye mahsus kullanılıyor.

Çünkü evlerde bıçakla veya kapağı ısıtıp kavanozu ters çevirerek kapaklar açılıyor, bu da kapağın zarar görüp özelliğini kaybetmesine neden oluyor. Kapak zarar gördüğünde, tırnak kısmında çatlak varsa, kapak tam oturmazsa ne kadar uygun işlem yapılırsa yapılsın içeriye hava ve mikroorganizmaların girişiyle konserve bozulabiliyor. Bu da sağlığınız için büyük tehdit oluşturuyor.
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