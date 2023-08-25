Türk mutfağının şimdiden hazırlanan ünlü menemeni için altın tavsiye: Bunu böyle yaparken kapak altından zehirleyebilir

Yaz aylarının sonuna doğru birçok vatandaş şimdiden kışlık yiyecek hazırlığına başladı. Buna bağlı olarak konservelere yerleştirilen yiyecekler size göre iyi olsa da beklenmeyen durumlara yol açabilir.

Zira zarar görmüş konserve ve konserve kapağı gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Konserveler dolayısıyla yaşanan gıda zehirlenmelerine en çok da evde üretilen konserveler yol açabiliyor. Konserve yaparken insanların yanlış yaptığı en önemli konu, cam kavanoz kapaklarını tekrar tekrar kullanmaktır. Konservecilikte kavanoz kapakları bir kereye mahsus kullanılıyor.

Çünkü evlerde bıçakla veya kapağı ısıtıp kavanozu ters çevirerek kapaklar açılıyor, bu da kapağın zarar görüp özelliğini kaybetmesine neden oluyor. Kapak zarar gördüğünde, tırnak kısmında çatlak varsa, kapak tam oturmazsa ne kadar uygun işlem yapılırsa yapılsın içeriye hava ve mikroorganizmaların girişiyle konserve bozulabiliyor. Bu da sağlığınız için büyük tehdit oluşturuyor.

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