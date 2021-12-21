Türk mühendise ABD’den mükemmellik ödülü

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

Kongreye ‘İnsansız Hava Araçlarının Petrol ve Gaz Endüstrisinde Kullanımının Önemi’ başlıklı makalesiyle katılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nda Makine Mühendisi olarak görev yapan Taha Enes Kon, 35 yaş altı ‘Genç Mükemmellik’ ödülü için ilk üç arasında değerlendirilerek finalde 2’incilik ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK tarafından verilen “Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Bursu” ile Houston’daki kongreye katılan Kon, ödülünü Dünya Petrol Kongresi Başkanı Tor Fjaeran’ın elinden aldı. ‘İnsansız Hava Araçlarının Petrol ve Gaz Endüstrisinde Kullanımının Önemi’ adlı makalesini de katılımcılara sunan Kon, Türkiye’yi Kongre’de başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadı.