Türk korsanlar, Çin aşısını geliştiren şirketin sitesini hackledi

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen CoronaVac isimli aşıyı geliştiren şirket Sinovac'ın internet sitesine siber saldırı düzenlendi. "Root Ayyıldız" olarak isimlendirilen bir hacker grubu tarafından saldırıya uğrayan sitede, "Türk Siber Ordusu" ibaresinin görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Bilgisayar korsanları, hackledikleri sitede çeşitli mesajlar da yayınladılar.

Son olarak kontrol yeniden Sinovac'a geçti. Ancak sistem şu an için tam olarak düzelmedi.

Konuyla ilgili olarak hem bilgisayar korsanlarından hem de Sinovac yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu siber saldırının aşının Türkiye'ye geldiği gün yapılmış olması dikkatlerden kaçmadı.