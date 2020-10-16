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Aktüel Türk Kızılayı, Azerbaycan'da insani yardım dağıtmaya başladı
Aktüel

Türk Kızılayı, Azerbaycan'da insani yardım dağıtmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:18:42 -
Türk Kızılayı, Azerbaycan'da insani yardım dağıtmaya başladı

FUZULİ (AA) - Türk Kızılayın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalarından etkilenen siviller için gönderdiği 4 tırlık insani yardımının dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayı Uluslararası İlişkiler Direktörü ve Azerbaycan Ekip Başkanı Kaan Saner, AA muhabirine, yardımın ilk durağı Fuzuli kentinin Ulduz Çocuk Kreş Okulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kardeş ülke Azerbaycan Kızılayının "acil yardım" talebi çağrısı üzerine çatışma hattına yakın kentlerde yardımlar dağıtmaya başladıklarını belirten Saner, "Temel ihtiyaç yardımının ilk kısmını getirdik. Bu öncül bir yardım. Daha sonra detaylı ihtiyaç tespiti yaptık. 2-3 gün Bakü'de Azerbaycan Kızılayı ile bunun üzerinde çalıştık ve temel ihtiyaçların ne olduğunu belirledik. Biz de bu tespitleri, Ankara'ya bildirdik." ifadelerini kullandı.

4 tırlık yardımın 3 günde çatışmalardan etkilenen kentlere dağıtılacağını ifade eden Saner, "Yardım seyahatinin ilk durağı Fuzuli'dir. Daha sonra Ağcabedi, Ağdam ve en çok etkilenen Terter'e gideceğiz." dedi.

Yardımların nelerden oluştuğuna da değinen Saner, "Battaniye, çadır, mutfak seti ve yataktan oluşuyor. Bunun içinde 250 adet çadır, 3 bin adet battaniye, 280 adet mutfak seti ve diğer malzemelerimiz de 500 adettir." diye konuştu.



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