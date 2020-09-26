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Aktüel Türk Kızılay'dan Suriyeli mültecilere yardım açıklaması:
Aktüel

Türk Kızılay'dan Suriyeli mültecilere yardım açıklaması:

"Kötü niyetli olduğu anlaşılan paylaşımların iddia ettiği gibi Türk Kızılay başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmamıştır" - "Pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçımız, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. Söz konusu bağış, bağışçının talebi doğrultusunda aralarında Filistin, Suriye, Etiyopya gibi birçok milletten mülteciye, bu mültecilerin dayanışma örgütleriyle birlikte dağıtılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:30:12 -
Türk Kızılay'dan Suriyeli mültecilere yardım açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmadığını bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, bugün bazı Twitter hesaplarından Türk Kızılay'ı zan altında bırakarak bağışçıların güven duygusunu yok etmeyi amaçlayan paylaşımlar yapıldığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kötü niyetli olduğu anlaşılan paylaşımların iddia ettiği gibi Türk Kızılay başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmamıştır. Pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçımız, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. Söz konusu bağış, bağışçının talebi doğrultusunda aralarında Filistin, Suriye, Etiyopya gibi birçok milletten mülteciye, bu mültecilerin dayanışma örgütleriyle birlikte dağıtılmıştır. Görüntülerde yer alan Kızılay kolileri de aynı süreçte Suriyelilere dağıtılmak üzere hazırlanmış, Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleşmiştir."

Suriyeli mültecilere yardım etmenin utanılacak ve saklanacak bir durum olmadığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bilakis insanlık görevidir. Kızılay 2011 yılından beri, yani Suriye'deki çatışmaların başladığı günden bugüne kadar gerek Suriye içinde gerekse ülkemizde milyonlarca Suriyeliye, milyonlarca liralık insani yardım yapmıştır. Bağışçıların talepleri doğrultusunda yüzlerce kez hem Kızılay hem bağışçı firmaların logolarının bulunduğu yardım kolileri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bütün bu gerçekler de gösteriyor ki, Kızılay belirli bir grubun belirli bir amaçla hedef seçtiği kurumdur. Amacın Kızılay'ı iş yapmaktan alıkoymak olduğu aşikardır. Ancak şu bilinmelidir ki Kızılay 152 yıldır insani yardım faaliyetinde bulunurken, bu tür fitnelerle de uğraşarak gelmiştir bugüne. Yalan ve iftiralar bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaktır."

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