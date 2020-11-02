  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Aktüel

Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:39:19 -
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek

İZMİR (AA) - Türk Kızılay, İzmir'de geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek hizmetine başladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, sahada çalışmaları yürüten Kızılay ekipleri, depremzedelere yönelik yardımlarını her geçen gün artırıyor.

Afetin henüz ilk dakikalarından itibaren koordineli hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye çalışan ekipler, yardım malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra depremden psikolojik olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için psikososyal destek sağlıyor.

- 600'den fazla depremzedeye psikolojik ilk yardım

Kızılay ekipleri, beslenme, hijyen ve barınma gibi acil ihtiyaçlar dışında 600'ün üzerinde kişiye ulaşarak kaygı düzeylerini azaltmaya çalışıyor. Ekipler, çadır kentlerde ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlara psikolojik ilk yardım uyguluyor.

Yardım çalışmalarını 90 personel, 39 şube görevlisi ve 151 gönüllü ile yürüten Kızılay, evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceleri dışarıda geçirmek durumunda kalanlara da sıcak yemek desteği veriyor.

Dün akşam itibarıyla 220 bin 529 kişiye beslenme hizmeti sunan ekipler, bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ile 8 haberleşme aracı ve çeşitli görevlerde kullanılan 20 araçla depremzedelerin yanında yer alıyor.

Ayrıca ekipler, depremin meydana geldiği andan itibaren 118 bin 83 paketli gıda, 42 bin 614 sıcak-soğuk içecek, 1080 dezenfektan, 15 bin 900 maske ve 68 bin 417 su dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı
Siyaset

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmaya çalışan Kızılay'ı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay