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Aktüel Türk Kızılay, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü
Aktüel

Türk Kızılay, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:40:33 -
Türk Kızılay, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü

TEL ABYAD (AA) - Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ilçesinde 80 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki öğrencilere de destek olarak yüzlerini güldürmeye devam diyor.

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimsinden dolayı Tel Abyad'ın Cedele köyündeki ilkokul öğrencilerine yardım yaptıklarını söyledi.

Kökcan,"Çocuklarımız en çok mont, bot ve kırtasiye ihtiyacı var. Burada Cedele okulunda yaklaşık 80 öğrenciye bot, mont giydirdik." dedi.

Çocuklara kırtasiye malzemeleri de dağıttıklarını belirten Kökcan, yardım çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Türk Kızılay ekipleri, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki 82 okula toplam 350 soba dağıtmıştı.

Türk Kızılay, geçen hafta, İdlib ilinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

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