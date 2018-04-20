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"Türk Kartalı" görücüye çıktı

"Türk kartalı yüksekten uçar" hedefiyle yola çıkarak geliştirilen Aquila Türk Kartalı, 212 modeli turbo motoruyla, Almanya'da düzenlenen fuarda ilk kez görücüye çıktı.

20 Nisan 2018 Cuma 17:02
"Türk Kartalı" görücüye çıktı

Bursalı Gökçen Grubu'na bağlı B Plas şirketi tarafından satın alınan Alman uçak firması Aquila'nın, 212 modeli turbo motoru, Almanya'da düzenlenen Aero Friedrichshafen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı.

Gökçen Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, B Plas Üst Yöneticisi Celal Gökçen, 2016 yılında bünyesine kattıkları Aquila'nın büyük gelişim gösterdiğini belirtti

Aquila'nın segmentinde dünya sıralamasında hızla yükseldiğini ifade eden Gökçen, dünyanın havacılık alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Aero Friedrichshafen 2018'de ilk kez tanıttığı Aquila 212 turbo motoruyla bir ilke imza attıklarını bildirdi.

Fuarda tanıtılan yeni model hakkında bilgiler veren Gökçen, şunları kaydetti:

"Very Light Aircraft (VLA) segmetinde dünyanın ilk turbo motorlu uçağı olan Aquila, sınır tanımadan Alpler'den Toroslar'a 6 bin metre yükseklikte uçuyor. Saatte 252 kilometre seyir hızına ulaşıyor, saatte 23 litre benzin yakıyor. 117 beygir PS gücüne sahip, dört saat kesintisiz ve bin kilometre menzili bulunuyor. 'Türk kartalı yüksekten uçar' hedefiyle yolan çıkan Aquila Türk Kartalı, bu özelliklerle kendi segmentinde yüksek irtifa yapabilen tek uçak konumunda."

Gökçen, Rotaks'ın 912 turbo motoruyla uçağı hazırladıklarını belirterek, "Turbo motorun getirdiği bazı avantajlar var. Sıcak havalı yerlerde daha iyi soğuyor. Yüksek irtifada çok daha iyi güç sağlayabiliyor. 912 motor bize 15 beygirlik artı bir güç getirdi. 15 beygiri havada hissetmek mümkün. Büyük bir ağırlık farkı getirmediği için önemli bir motor türü." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:02
  1. Bursa

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