Türk kahvesi ve zeytinyağı karışımı ile yüz maskesi tarifi

Türk kahvesi

Gözenekleri derinlemesine temizleyen Türk kahvesi maskesi ciltteki ölü hücreleri temizler. Ayrıca sivilce ve akne problemleri de ortadan kaldırılır. Türk kahvesi maskesi doğru bir şekilde uygulandığında vücuttaki ve yüzdeki şişlikleri de azaltmaktadır. Türk kahvesi telvesi cilde sürüldüğünde cildi de çok sıkılaştırır.

Zeytinyağı

Antioksidan özelliği sayesinde cildi UV ışınlarına karşı korurken cildin kan akışını güçlendirebilir. Ciltte kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtilerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Cildin doğal koruyucusu polifenolleri alabilmek için günlük beslenme düzenine zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Türk kahvesi ve zeytinyağı karışımı ile yüz maskesi

Kolay ve bir o kadar masrafsız olan bu peeling hem siyah noktaların oluşumunu engeller hem de yüzünüzün nemlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda cildinizin yumuşacık olmasını sağlayacaktır.

Zeytinyağlı Türk kahvesi maskesi için malzemeler

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Türk kahvesi ve zeytinyağı ile yüz maskesi tarifi

Bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Yaptığınız karışımı cildinize sürün. İyice yaydıktan sonra 5 dakika bekleyin. Sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Zeytinyağının etkisi ile yüzünüzü yıkadığınız anda cildinizde yağlı bir etki hissedebilirsiniz, endişelenmenize gerek yok. İyice yıkadığınız zaman bu yağ etkisi zaten gitmiş olacak. Haftada 1 ya da 2 defa bu uygulamayı yaptığınız zaman yüzünüzdeki farklılığı hissedeceksiniz.

Esmer şekerli Türk kahveli maske

Esmer şekerli Türk kahvesi maskesi için malzemeler

2 tatlı kaşığı toz esmer şeker

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Türk kahvesi ve esmer şeker ile peeling tarifi

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Banyo öncesinde cildinize sürün ve ovun. Türk kahvesi ve esmer şekerin tanecikli yapısı, cilt dokusunu arındırır bu peeling uygulaması, cilt dokusuna yumuşaklık kazandırır. Dilerseniz malzemeleri küçük bir kavanozda da saklayabilirsiniz.

Türk kahvesi ve limon peelingi

Türk kahvesi ve limon peelingi için malzemeler:

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

Türk kahveli ve limonlu peeling tarifi

1 yemek kaşığı Türk kahvesine 1 tatlı kaşığı limon suyu katın. Koyu bir bulamaç haline gelene kadar karıştırın. Yüzünüzde 10 dakika bekledikten sonra yıkayın. Kahve telveleri gözenekleri açar, limon fazla yağı alır.

Türk kahvesinin cilde faydaları nelerdir?

Gerçekleştirilen araştırmalara göre kahve ile yapılan maske ve peelinglerin faydaları:

Cildinizin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar.

Cilt altındaki kan damarlarını daraltarak ciltte oluşan şişliklerin inmesinde oldukça etkili.

Selülitler üzerinde giderici bir etkiye sahip.

Not: Maskelerin yapımı sırasında cildinizde kızarıklık, tahriş veya beklenmedik herhangi bir durum ile karşılaşırsanız maskeyi uygulamaya devam etmeyin. Hassas ciltlere uygulanan kahve cildinizde tepkimeye neden olabilir.