Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Bayatlaması nasıl engellenir?

Kahve nedir tanımı?

Tanımı, kapsamı ve cinsi kahve;



Kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin tohumlarına ve tohumlarından hazırlanan içeceğe verilen addır. Kahve, bir ağacın meyvesinin çekirdeğidir. Aile; Rubiaceae, cinsi ise Coffea'dır.

Kahvenin içerken keyif vermesi için taze ve bozulmamış olması gerekir. Kahveyi ilk günkü tadında tüketmek istiyorsanız saklarken bir takım püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Kahve nasıl muhafaza edilmeli?

Türk kahvesini küf ve bayatlamaktan korumanın en temel yolu şekerdir. Kahveyi sakladığınız kap muhakkak cam olmalı. Cam kavanoz içinde küp şeker bulundurduğunuzda kahvenin bayatlamasına engel olmuş olacaksınız. Orta boy kavanoz içine yaklaşık 5 kesme şeker atmanız yeterli olacaktır.

Kahve tazeliğini nasıl korur?

Paketlenmiş halde kavanoza koyulmalıdır

Kahvenin bayatlamasını önlemenin en önemli yolu kapalı muhafaza edilmesi gerektiğidir. Eğer hava alan bir kapta muhafaza ediliyorsa kahve en fazla 24 saat içerisinde bayatlayacaktır. Bu durumun önüne geçmek için kahvenizi paketle beraber kavanozda saklamanız gerekir.

Buzdolabında bekletmeyin

Kahvenin bayatlamasını önlemek için buzdolabında saklanması fikri yanlıştır. Dolabınız nemli bölgelerdir ve zamanla kahvenizde rutubetlenmeye neden olacaktır. Üstelik bayatlamakla kalmayıp zamanla topaklanıp küflenecektir.

Kahve çekirdeği

Kahvenizin bayatlamasını engellemenin bir diğer yolu da içerisine çekilmemiş kahve çekirdeği eklemektir. Orta boy kavanozun içerisine 4 adet eklenmiş kahve çekirdeği hem kokusunun kalıcı olmasını sağlayacak hem de bayatlamasını engelleyecektir.

Bol köpüklü kahvenin sırrı bu tarifte.

Bol köpüklü türk kahvesi yapımı

Bol köpüklü türk kahvesi yapımı tarifi için malzemeler

Cezve: geniş ağızlı, uzun saplı kahveyi kaynatmak için kullanılan kap

Kahve fincanları

İstenirse kahve değirmeni

Kişi sayısına göre;

2 çay kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

Bol köpüklü türk kahvesi yapımı tarifi nasıl yapılır?

Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun. İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin. Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin. Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

Bol köpüklü kahvenin sırrı Bol köpüklü kahve

Cezvenizi ocağa almadan önce kahve, şeker ve suyunuzu yaklaşık 35 saniye kadar karıştırırsanız daha yumuşak ve lezzetli bir kıvam elde edersiniz. Daha sonra cezveyi ocağın üzerine koyun ve kahve pişene kadar hassas şekilde karıştırın. Sert ve hızlı bir şekilde karıştırırsanız kahveniz köpürmeyebilir.