Türk insani yardım görevlisi Madagaskar’da alıkonuldu

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaklaşık 5 yıldır Madagaskar’da faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak dernek, başkente yaklaşık 900 km. uzaklıktaki Toliara’da 6 kişilik bir insani yardım gönüllüsüyle birlikte bir dizi insani yardım çalışması yürüttüğü esnada haksız bir engellemeyle karşı karşıya kaldı.

Dernek Başkanı Ahmet Temel, Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan işbirliği neticesinde Toliara’da öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirdiği esnada savcılık emriyle karakola davet edildi. İfadesini vermiş olmasına rağmen Temel, 24 saattir serbest bırakılmadı. Dün sabah saatlerinden bu yana gözaltında bulunan Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda geceyi karakolda geçirmek durumunda kaldı.

Mağdurlar destek için karakola geldi

Temel’in gözaltı süresinin uzamasının ardından bölgedeki insani yardım faaliyetleri de durmak zorunda kaldı. Günübirlik olarak mağdurlara sıcak yemek, temiz su, ekmek ve çeşitli yardımlarda bulunan dernek, gün içerisinde dağıtımlarını yapamayınca mağdurlar, karakolun önüne Ahmet Temel’e destek için geldiler.

Temel’e destek gösterisinde bulunan kalabalık, çok geçmeden polis tarafından dağıtıldı. Madagaskarlı mağdurlar, böylelikle bir kez daha mağdur kaldı.

Büyükelçilik devrede

Konuya ilişkin devreye giren Türkiye Cumhuriyeti Madagaskar Büyükelçiliği’nin ise yerel makamlarla teması sürüyor.

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İnsani yardım faaliyetleri durdu

Haksız alıkonulma nedeniyle bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam edilemiyor. Mağdurlar, bir an evvel Ahmet Temel’in serbest bırakılmasını talep ediyor.