Türk ilaç şirketinden rahatlatan açıklama! Kanser önlenebilir bir hastalıktır

Türkiye’nin iyileştiren gücü Abdi İbrahim, kanser hastalığı hakkında farkındalık yaratmayı ve ilerleyen tıbbın bu hastalığın tedavisinde daha etkin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan 4 Şubat Dünya Kanser Günü özelinde çok çarpıcı bilgiler derledi. Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü’nün açıkladığı veriler ve bilgiler şöyle: Kanser, kalp ve damar hastalıklarının ardından dünyada en çok can kaybına yol açan sağlık sorunu konumunda. Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere yakalanıyor. 60 yaş üzerinde bu oran her 300 kişide 4-5 kişiye ulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de, her iki cinsiyet de dahil edildiğinde en sık gözlenen 3 kanser sırasıyla akciğer ve meme kanseri ile kolorektal kanser olurken; erkeklerde en sık akciğer, prostat, kolorektal kanser; kadınlarda ise sırasıyla meme kanseri, tiroit kanseri ve kolorektal kanser görülüyor.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişen kanser hastalığı, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, obezite ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30 ila yüzde 50 oranında önlenebilir bir hastalık. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla yaşam kaybının engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği göz önüne alındığında, korunmanın önemi daha da net anlaşılıyor.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması kanserden korunmada önemli rol oynuyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kanser taramasında önerdiği sıklık ise şu şekilde:

40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması

30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması

50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramaları

Tedavisi ve tanısı birçok uzmanlık dalının iş birliğini gerektiren kanserde, erken tanı büyük önem taşıyor. Cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi yöntemleri olup, bunun arkasından kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler uygulanıyor.