Türk İHA'sını kopyaladılar! Yeni SİHA'larını dünyaya tanıttılar ama tam anlamıyla fiyasko

Ege ve Akdeniz'deki tansiyonu yaptığı açıklamalar ile artıran Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. ABD ve Fransa'nın verdiği silahlarla Türkiye'nin karşısında durabileceği hayaline kapılan Yunanistan, bir de SİHA projesine kalkıştı. Atina yönetiminin hamlesi ise dünya basınında dahil alay konusu oldu. Yunan SİHA'sı Türkiye'nin ürettiği Alpkuş'a benzetilerek "kötü kopyası" denildi.

Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmezken, Yunanistan da peş peşe SİHA hamlesi yaptı. Türkiye'yi takip ederek SİHA yapan Yunanistan dünya basınından alay konusu oldu.

Türkiye'yi yakalamaları hayal

Askeri harcamalarını artıran Atina bu alanda Türkiye'yi yakalamak için yoğun çaba harcıyor.

Bu çabanın bir parçası olarak geliştirilen Talos için Yunan basını 'karşı tarafla arasındaki mesafeyi yavaş yavaş azaltıyor' yorumunda bulunsa da Atina'nın İHA projesi resmen ters tepti.

Türkiye'yi bu alanda yakalamak için geliştirilen İHA alay konusu oldu. Yaptığı test uçuşu ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan İHA kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

Alpkuş'un kötü kopyası

Talos için 'Oyuncak gibi nereden almışlar' yorumu yapan kullanıcılar söz konusu İHA'nın Türkiye'nin ürettiği Alpkuş'un kötü bir kopyası olduğu yorumunda bulundu.

4.4 metre uzunluğundaki İHA'nın saatte 180 kilometre hıza çıkabildiği açıklandı

Bildiğin çalmışlar

Ethnos'ta ayrıca, Türkiye muhabiri Maria Zacharaki'nin 'Türk medyası: Baklava, döner ve cacıktan sonra Yunanlar Türk drone'larını kopyalıyor' başlıklı haberi yayımlandı. Habere göre, Yunan basınında yer alan görseller Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Alpkuş'un Talos adıyla yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.