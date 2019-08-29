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Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş ekibi Azerbaycan’a geldi

Türk Hava Kuvvetleri temsilcileri “TurAz Kartalı 2019” tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş ekibi Azerbaycan’a geldi

Türk Hava Kuvvetleri temsilcileri “TurAz Kartalı 2019” tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği “TurAz Kartalı 2019” tatbikatına katılacak Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş, mühendis ve teknik heyetini taşıyan uçağın Azerbaycan’a iniş yaptığını açıkladı. Azerbaycan’da 2 Eylül’de Türkiye ile birlikte yapılacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.


Tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
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