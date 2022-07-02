Türk Hava Kurumu (THK) vekatelen kurban fiyatları ne kadar? 2022 THK yurt içi yurt dışı vekalet kurban hisse bedeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2 bin 475 TL oldu. Diyanet ve Kızılay vekalet kurban fiyatlarının belli olmasından sonra 12 yıl aradan sonra yeniden vekaleten kurban kesimi hizmeti verecek olan Türk Hva Kurumu vekalet kurbanlık fiyatları açıkladı.

THK yurt içi yurt dışı vekalet kurban hisse bedeli ne kadar?

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, vekaleten kurban bağışı bedelleri hakkında bilgi verdi. Söz konusu bedelin, yurt dışında Togo’da bin 300 lira, Bangladeş'te 2 bin lira olduğunu aktaran Kaya, yurt içinde ise büyükbaş hissesinin 2 bin 750 lira, küçükbaşın ise 3 bin lira olduğunu bildirdi.