  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi Türk Hava Kurumu (THK) vekatelen kurban fiyatları ne kadar? 2022 THK yurt içi yurt dışı vekalet kurban hisse bedeli
Ekonomi

Türk Hava Kurumu (THK) vekatelen kurban fiyatları ne kadar? 2022 THK yurt içi yurt dışı vekalet kurban hisse bedeli

Kurbanlık fiyatları 2022 yılında yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Diyanet ve Kızılay vekaleten kurban fiyatlarını açıklamıştı. Türk Hava Kurumu (THK) , 2022 kurban bedellerini açıkladı. Peki 2022 THY vekalet kurban bedeli ne kadar? THY yurt içi vekalet kurban fiyatları ne kadar? İşte THK yurt dışı vekalet bağış kurbanlık fiyatları.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:50:00 - 2022-07-02 13:50:43
Türk Hava Kurumu (THK) vekatelen kurban fiyatları ne kadar? 2022 THK yurt içi yurt dışı vekalet kurban hisse bedeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2 bin 475 TL oldu. Diyanet ve Kızılay vekalet kurban fiyatlarının belli olmasından sonra 12 yıl aradan sonra yeniden vekaleten kurban kesimi hizmeti verecek olan Türk Hva Kurumu vekalet kurbanlık fiyatları açıkladı.

THK yurt içi yurt dışı vekalet kurban hisse bedeli ne kadar?

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, vekaleten kurban bağışı bedelleri hakkında bilgi verdi. Söz konusu bedelin, yurt dışında Togo’da bin 300 lira, Bangladeş'te 2 bin lira olduğunu aktaran Kaya, yurt içinde ise büyükbaş hissesinin 2 bin 750 lira, küçükbaşın ise 3 bin lira olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23