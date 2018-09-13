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Türk futbolunun efsane takımı karanlığa gömüldü

Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen 1. Lig ekibi Elazığspor'un elektrikleri ödenmeyen borçlar nedeniyle kesildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:13
Türk futbolunun efsane takımı karanlığa gömüldü

1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, elektrik problemini bir türlü gideremiyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintilerine bir yenisi daha eklendi. Elazığspor Tesisleri ile Elazığ Atatürk Stadyumu'nun elektrikleri bugün yine kesildi.

850 bin TL'yi bulan borcun yapılandırılarak faizinin silinmesine ve taksitlendirilmesine karşın bordo-beyazlı kulüp ödeme yapamayınca, yetkili firmanın önce Elazığspor Tesisleri'nin, ardından Atatürk Stadyumu'nun elektriklerini kestiği öğrenildi.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:13
  1. Elazığspor
  2. Elazığ Atatürk Stadyumu

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