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Türk futbolunun efsane ekibi 94 yıl sonra kapatılıyor!

Türk futbolunun önemli ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nda maddi imkansızlıklar, puan silme ve para cezaları nedeniyle 94 yıllık kulübün kapatılması gündemde.

30 Nisan 2019 Salı 16:33
Türk futbolunun efsane ekibi 94 yıl sonra kapatılıyor!

Mersin İdman Yurdu başkanı Şevket Varan, takımın Erdemli Belediyespor ile Mersin Stadyumu'nda oynadığı maç öncesi yaptığı açıklamada, oyuncuların ligdeki son maç için sahaya çıktığını söyledi.

Zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Varan, "Biz göreve gelirken de zor bir dönem geçireceğimizi biliyorduk ama açıkçası bir bütünlük sağlayıp, şehrin mülki amirlerinin de bize desteğiyle takımı tekrar canlandırırız diye düşündük. Bu süreçte amatörde de olsak, camiamızı ve taraftarımızı ayaklandırdık. Her zaman yanımızda olup, desteklediler." diye konuştu

Varan, gerekli desteği ise alamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes takımımızın kapanması noktasında görüş bildirdi. Gelinen durum itibariyle, puan silme, küme düşme ve kulübe gelen yazılar var. Kısa dönem içerisinde almamız gereken kararlar var. Takımımızın ilerleyen dönemlerinde neler yapabileceğimizi, en geç 10 gün içerisinde şehrimizin ve camiamızın büyükleriyle bir araya gelerek karar vereceğiz. İnşallah almak istemediğimiz o kötü kararı almayız. 94 yıllık bir camia... Umarım anılarımız, mazilerimiz ve hepimizin sevinç yumağı olduğu anlar gözümüzün önünde canlanır, tekrar destek verilir takımımıza. Borçlarımızı yapılandırmak ve eski güzel günlere dönmek adına bize destek olurlar. Biz de gerekeni yaparız."

Kulübün kapatılmasının artık yüksek sesle tartışılır hale geldiğinin altını çizen Varan, "Gerekli desteği göremezsek, biz bir ay içinde bu zor kararı almak zorunda kalacağız. Bizim için hiç kolay bir şey değil. Onun için hepimiz üzgünüz." dedi.

Varan, maç öncesi "son kez" ifadelerini kullanarak yanlarına gittiği futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:33
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