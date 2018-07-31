Türk Fuıtbolunda yeni dönem başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları da yer alacak.

Toplantı saat 10.00'da başlayacak.