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Ekonomi Türk ekonomisi 2. kez cari fazla verdi
Ekonomi

Türk ekonomisi 2. kez cari fazla verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-14 07:39:00 -
Türk ekonomisi 2. kez cari fazla verdi

Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla verdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi bir kez daha cari fazla kaydetti. Haziran ayını takiben bu yıl eylül ayında da olumlu bir seyir izledi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,7 milyar dolar, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6,3 milyar dolar oldu. Eylül'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolar olarak kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 7,7 milyar dolarlık artış olurken net hata noksan girişi 208 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu tabloyu sosyal medya hesabından yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." dedi.

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Yorumlar

Bulent

Aşağıda emekli inim inim inliyor .siz cari fazla verdik diye övünüyor sunuz.durduk yere cumh 100 yılı dediniz beş bin TL ikramiye .vereceğiniz parayı kuşa cevirdiniz .yok calisanlara yok bir nebze makul ama cks ye niye yok .ben dün ilçeden geliyorum tarım beldesi benim gibi birçok adam var ben 2019 yılında almıştım .sonra herhangi bir Ekim dikim olmadı yani aynı yardim zaten almadık sadece yollarda rahat gidelim diye alındı .şu an tarımsal faaliyet yok tarımla alakamız da yok .hadi benim yok köy yerinde birçok emekli var bu şekilde mağdur.bu ikramiyeyi ya cikarmayacaktiniz .yada kuşa çevirmeye çektiniz .şunu unutmayin .Devletin ana destekcisi.o cks belgeli dediğiniz köylü kesimi dir
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