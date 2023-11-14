Türk ekonomisi 2. kez cari fazla verdi
Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla verdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi bir kez daha cari fazla kaydetti. Haziran ayını takiben bu yıl eylül ayında da olumlu bir seyir izledi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,7 milyar dolar, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6,3 milyar dolar oldu. Eylül'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolar olarak kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 7,7 milyar dolarlık artış olurken net hata noksan girişi 208 milyon dolar olarak kaydedildi.
Bu tabloyu sosyal medya hesabından yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." dedi.
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