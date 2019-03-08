Türk Edebiyat Vakfı'ndan Yücel Çakmaklı belgesel gösterimi
Türk Edebiyat Vakfı, İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle Yücel Çakmaklı paneli ve belgesel gösterimi düzenleyecek.08 Mart 2019 Cuma 12:06
Türk Eğitim Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Başkanlığı işbirliğiyle Yücel Çakmaklı paneli ve belgesel gösterimi düzenleyecek. 9 Mart cumartesi günü saat 14.00’da Türk Edebiyat Vakfı’nın Sultanahmet’teki yerleşkesinde yapılacak etkinliğe yönetici Abdurrahman Şen’in yanı sıra Mesut Uçakan, Burçak Evren ve İhsan Kabil konuşmacı olarak katılacak.
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