Türk Edebiyat Vakfı'ndan Yücel Çakmaklı belgesel gösterimi Türk Edebiyat Vakfı, İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle Yücel Çakmaklı paneli ve belgesel gösterimi düzenleyecek.

Türk Eğitim Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Başkanlığı işbirliğiyle Yücel Çakmaklı paneli ve belgesel gösterimi düzenleyecek. 9 Mart cumartesi günü saat 14.00’da Türk Edebiyat Vakfı’nın Sultanahmet’teki yerleşkesinde yapılacak etkinliğe yönetici Abdurrahman Şen’in yanı sıra Mesut Uçakan, Burçak Evren ve İhsan Kabil konuşmacı olarak katılacak.

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