  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk e-ticaret devi Avrupa'da satış yapmaya başladı
Ekonomi

Türk e-ticaret devi Avrupa'da satış yapmaya başladı

Türkiye'nin büyük e-ticaret şirketlerinden olan Trendyol, Avrupa ülkelerinde satış yapacağı siteyi yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 04:05:00 -
Türk e-ticaret devi Avrupa'da satış yapmaya başladı

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Trendyol, Avrupa ülkelerinde satış yapacağı siteyi kullanıma açtı. Sınırlı sayıda marka ve kategoride yayınlanan siteyle birlikte Trendyol, 27 Avrupa ülkesinde e-ticaret şirketlerine rakip oldu.

Ayrıca açılışa özel müşterilere, ilk siparişlerinde kendilerine 20 euro değerinde indirim yapan 'Welcome20' isimli bir hediye kodu da sunuldu.

Sitenin yayınlandığı ülkeler ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var
Dünya

Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay