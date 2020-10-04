Türk e-ticaret devi Avrupa'da satış yapmaya başladı

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Trendyol, Avrupa ülkelerinde satış yapacağı siteyi kullanıma açtı. Sınırlı sayıda marka ve kategoride yayınlanan siteyle birlikte Trendyol, 27 Avrupa ülkesinde e-ticaret şirketlerine rakip oldu.

Ayrıca açılışa özel müşterilere, ilk siparişlerinde kendilerine 20 euro değerinde indirim yapan 'Welcome20' isimli bir hediye kodu da sunuldu.

Sitenin yayınlandığı ülkeler ise Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık oldu.