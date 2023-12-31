Türk Diplomat Osman Köse'nin faili terörist öldürüldü
Irak/Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK’lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Irak/Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK’lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'dan Irak'ta operasyon: Türk Diplomat Osman Köse'nin faili terörist öldürüldü.
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MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı