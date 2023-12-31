  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2024 pasaport ve ehliyet harç ücretleri...

Tribünleri çatıştırma planı mı? Sahalardaki provokatif olayların amacı ne?

Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Buranın topraklarından altın fışkırıyor! Maden sahipleri, çalışanlara 'Altını bulun sizin olsun' diyerek izin verdi

Afgan para birimindeki hareket herkesi şaşkına çevirdi! Taliban sonrası para birimi füze gibi fırladı

Rıdvan Dilmen 'Hakkını helal etsin' diyerek açıkladı: Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'ye bu soruyu sormuş

Türkiye'nin ilgilendiği Eurofighter Typhoon'lar nasıl üretiliyor? Almanların projedeki gücü ortaya çıktı

Tüm Türkiye'ye kötü haber: Ev yangını saatler sürdü

Dolar dışı işlemlerin artmasıyla küresel petrol ticaretinde değişim! Küresel petrol ticareti
Gündem Türk Diplomat Osman Köse'nin faili terörist öldürüldü
Gündem

Türk Diplomat Osman Köse'nin faili terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-31 10:07:00 -
Türk Diplomat Osman Köse'nin faili terörist öldürüldü

Irak/Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK’lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Irak/Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK’lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan Irak'ta operasyon: Türk Diplomat Osman Köse'nin faili terörist öldürüldü.

Ümit Özlale'den Akşener'e 'ya ben ya o' resti!
Ümit Özlale'den Akşener'e 'ya ben ya o' resti!

Siyaset

Ümit Özlale'den Akşener'e 'ya ben ya o' resti!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi

Gündem

MİT, Suriye’de askeri birliklere saldırı planlayan terörist Dahham’ı etkisiz hale getirdi

MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı
MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı

Gündem

MİT ve Emniyet sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı

MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...
MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...

Gündem

MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gürkan

Dünyalar çalındı yanlışlarla yıllarımı emeklerimiz gitti. Goturenleri kusursuz göstermeye çalışıyorsunuz. Bu adama arayıp büyük hatalar bulamaayinca meteobusten suç bulmaya çalışıyorsunuz. 17 araliktan bahsetsene 128 milyar dolarda bahsetsene. Sn. Erdoğan'ın dostu olduğu icin mahkeme kararı olduğu halde İBB ye ait binayı boşaltmayan beyefendi sen bahsetsene. Tabi maçanız yerse

Bal

Osman yavrumuz ve şerefli şehitlerimiz saygı duruşu değil, dua bekliyorlar. Asla ve kata unutmadık, Allah'ın izniyle unutmayacağız ve unutturmayacağız...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23