Türk devi yarım asrın ardından adını değiştirdi!

Daha önce Koç Holding'in Finli Componenta'ya sattığı ardından 2017'de özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi'ye hisselerini devrettiği Componenta Dökümcülük unvan değişikliğine gitti. Şirket genel kurulunda alınan karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı ve tescil oldu. Buna göre şirketin adı Döktaş Dökümcülük oldu.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

"10.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda gündem maddesi olarak onaylanan esas sözleşme tadili kapsamında; şirket ünvanımız Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. yerine Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak değişmiş ve 19.04.2018 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir."

45 YILDIR ÜRETİME DEVAM EDİYOR

Componenta Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş. Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum, döküm parça tedariki sağlıyor.

Şirketin Orhangazi tesislerinde pik, sfero döküm ve işleme faaliyetleri, Manisa OSB tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküme ve alüminyum jant üretim faaliyetleri bulunuyor.

1973 yılında Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. adı ile Bursa Orhangazi de Koç Holding bünyesinde kurulan şirket, Aralık 2006 yılında Finlandiya Merkezli Componenta Cooperation'a satılmış, 29 Eylül 2017 itibari ile şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş 'ye devrolmuştu.

1986 yılından bu yana borsa İstanbul'da işlem gören şirketin %93.57'si Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret San A.Ş.'ye ait iken %6.43'ü halka açık durumda.