Türk değil sanki Yunan tohumu

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Adeta merhum Cahit Zarifoğlu’nun, “Türk aydınları, batının planlarını kendi fikirleri zanneden ahmaklardır.” sözünü doğrulayan görüntüler Yunanistan’da kaydedildi.

Yemek sırasında sahneye çıkan bir kemalist, Yunan ağzıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarına saldırdı. “Bu insanlardan (Erdoğan) kurtulacağız. Bize eşlik edin, İzmir marşını okuyalım.” diyen kemalist, bağıra bağıra “Kafkas Marşı”ndan araklanan ve sözleri Mustafa Kemal’e göre değiştirilen şarkıyı söyledi.

Etkinliktekilerin de kemaliste katıldığı görüldü.

Yunanlarla birlik olarak, batıya karşı Müslüman Türklerin de ses çıkarabileceğini gösteren ve dünya Müslümanlarının hukukunu koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı saldıran adam büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada, “Hani Yunanları denize dökmüştük?” yorumları yapıldı.

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