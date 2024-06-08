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Gündem Türk değil sanki Yunan tohumu
Gündem

Türk değil sanki Yunan tohumu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 14:14:00 -

Yunanistan’daki bir yemekte, “Türk” olduğu ileri sürülen bir kemalist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırarak salondakileri İzmir Marşı’nı okumaya davet etti. Rezil görüntüler, “Hani Yunan’ı denize dökmüştük” yorumlarına neden oldu.

 yeniakit.com.tr 

Adeta merhum Cahit Zarifoğlu’nun, “Türk aydınları, batının planlarını kendi fikirleri zanneden ahmaklardır.” sözünü doğrulayan görüntüler Yunanistan’da kaydedildi.

Yemek sırasında sahneye çıkan bir kemalist, Yunan ağzıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarına saldırdı. “Bu insanlardan (Erdoğan) kurtulacağız. Bize eşlik edin, İzmir marşını okuyalım.” diyen kemalist, bağıra bağıra “Kafkas Marşı”ndan araklanan ve sözleri Mustafa Kemal’e göre değiştirilen şarkıyı söyledi.

Etkinliktekilerin de kemaliste katıldığı görüldü.

Yunanlarla birlik olarak, batıya karşı Müslüman Türklerin de ses çıkarabileceğini gösteren ve dünya Müslümanlarının hukukunu koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı saldıran adam büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada, “Hani Yunanları denize dökmüştük?” yorumları yapıldı.
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