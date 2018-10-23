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Türk çay devi, ABD'li firmaya satıldı!

Rekabet Kurulu, Ofçay'ın Amerika Birleşik Devletleri merkezli Jacobs'a satılmasına onay verdi.

23 Ekim 2018 Salı 17:33
Türk çay devi, ABD'li firmaya satıldı!

Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya Rekabet Kurulu onay verdi.

Yapılan açıklamada, Ofçay hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildiği belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jacobs Douwe Egberts International B.V.'nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildi."

İki şirket, ekim ayı başında Rekabet Kurulu'na satın alma işlemi için başvurmuş ve kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:33
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Jacobs
  3. Ekonomi
  4. ofçay

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