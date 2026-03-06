  • İSTANBUL
Türk büyükelçiliği Katar'dan ayrılmak isteyenler için otobüs seferleri düzenleyecek
Dünya

Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için otobüs seferleri düzenleyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için otobüs seferleri düzenleyecek

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği, İran’ın misilleme saldırıları ve Katar hava sahasının kapanması nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için kara yolu köprüsü kuruyor. Büyükelçilik, Doha ile Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini açıklarken, uygulamanın bir tahliye değil seyahat kolaylığı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Katar hava sahasının kapalı olması sebebiyle Doha’dan en yakın uçuş noktası olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad Havalimanı’na ulaşmak isteyen vatandaşların intikallerinin büyükelçilik tarafından temin edilecek otobüslerle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bunun bir tahliye olmadığı ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle seyahat etmek isteyenlere kolaylık sağlandığı aktarıldı.

Seferlerin günde iki kez, yerel saatle 11.00 ve 14.00'te olmak üzere düzenlenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, düzenlemelerin henüz tamamlanma aşamasında olduğu vurgulandı.

VİZE VE KAYIT UYARISI

Açıklamada, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği belirtildi.

Riyad Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuş düzenlemelerinin ve bilet işlemlerinin vatandaşlar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Otobüs yolculuğunun yaklaşık 10 ila 12 saat sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, Katar’dan Suudi Arabistan’a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, seyahat edecekleri gün ve saati belirterek "dohaevent.com" üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisine yer verildi.

BAŞVURU VE TAKİP SÜRECİ

Kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerin kalkış yeri, günü ve saati ile ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların seçtikleri seferin kalkış noktasına kendi imkanlarıyla ulaşmaları gerektiği, teyit e-postası aldıktan sonra mazeret bildirmeden kalkış noktasına gelmeyenlerin ise bir sonraki sefer için önceliklerinin kaybedileceği belirtildi. Başvuruların gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından başlayacağı ifade edilen açıklamada, sahadaki koşulların hızla değişebileceği vurgulanarak, vatandaşlara büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

