Türk boğazlarından 9 ayda 59 bin 670 gemi geçti

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın 9 ayında 59 bin 670 gemi geçti.



AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde İstanbul Boğazı'nı 28 bin 564 gemi kullandı. En fazla geçiş 3 bin 480 ile eylülde, en az geçiş ise 2 bin 786 ile haziran ayında gerçekleşti.

Çanakkale Boğazı'ndan ise ocak-eylül döneminde 31 bin 106 gemi geçişi oldu. En fazla geçiş 3 bin 625 gemiyle ocakta, en az gemi geçişi 3 bin 202 ile haziran ayında görüldü.

Böylece İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 1 Ocak-30 Eylül döneminde toplam 59 bin 670 gemi geçişi tespit edildi.