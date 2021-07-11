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Gündem Türk bayrağını yırtan kadın enselendi
Gündem

Türk bayrağını yırtan kadın enselendi

Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 21:17:00 -
Türk bayrağını yırtan kadın enselendi

İstanbul-Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir işyerinde asılı duran Türk bayrağının bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada İran uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.M.'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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