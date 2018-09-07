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Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

07 Eylül 2018 Cuma 01:19
Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem hayatını kaybetti

Türk basketbolun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İsmet Badem'in oğluBurçin Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski basketbolcu ve spor yorumcusu babasının Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini bildirdi.

İsmet Badem'in cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek

Çanakkale'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem (72), 8 Eylül Cumartesi günü Seddülbahir'de toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle Biga-Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İsmet Badem'in cenazesinin, cumartesi günü Seddülbahir'de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 01:19
  1. Çanakkale
  2. Basketbol
  3. İsmet Badem
  4. trafik kazası
  5. Anadolu Ajansı

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