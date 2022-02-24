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Gündem Türk balıkçılara ateş açtılar! Yunanistan kaşınıyor
Gündem

Türk balıkçılara ateş açtılar! Yunanistan kaşınıyor

Ege’de Türk balıkçı teknelerine tacizini sürdüren Yunanistan, önceki gün de 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı, 1 Türk balıkçı bacağından vuruldu. 2 Sahil Güvenlik botu hemen olay yerine giderken Yunan güçleri olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:29:00 -
Türk balıkçılara ateş açtılar! Yunanistan kaşınıyor

Ege Denizi’ndeki açık deniz alanlarını kendi egemenliğine katmak için karasularını 12 deniz miline çıkarmak için uğraşan, ‘Türiye’nin savaş sebebi sayarız’ çıkışıyla geri adam atan Yunanistan’ın, Ege’de artık Türk hava sahasına girememesi üzerine uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları hedef alarak haddini aşmaya devam ediyor.

Dışişleri nota verdi

Dışişleri Bakanlığı da Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan’ın Ankara’daki Büyükelçilik Müsteşarını çağırarak protesto notası verdi.

Yunanistan’ın 12 mil iddiasını gerçekleştiremeyeceğini bilmesine rağmen ısrarla Türk karasularına girmesi halinde Türkiye’nin bir yerden sonra sert karşılık vereceği uyarısında bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin ise “Yunanistan’ın bu hadsizlikleri bir gün sıcak çatışmaya sebep olacak” dedi.

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