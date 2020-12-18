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Aktüel Türk Amerikan Derneğinden İzmir'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Türk Amerikan Derneğinden İzmir'deki depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:31:35 -
Türk Amerikan Derneğinden İzmir'deki depremzedelere yardım

WASHINGTON (AA) - ABD'deki en eski Türk derneklerinden biri olan Washington DC merkezli Türk Amerikan Derneğinin (ATA-DC), 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremle ilgili yardım çalışmalarına destek amacıyla başlattığı bağış kampanyasında toplanan yardımın 50 bin doları geçtiği bildirildi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesine 23 kilometre mesafede bulunan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam edilirken, ATA-DC topladığı yardımların tamamını, deprem sonrası ortaya çıkan konaklama ihtiyacına destek olmak üzere başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" dayanışma kampanyasına gönderme kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamada, Türk Amerikan toplumunun üyeleri ve yerel işletmelerin katkılarıyla 51 bin 753 doları bulan bağışların tamamının Türk Hayırseverlik Fonları (Turkish Philantrophy Funds) kurumunun iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

ATA-DC'den yapılan açıklamada, aktarılacak miktarın 40 ailenin üç aylık kirası ve ev düzenlemek için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtilirken, derneğin ayrıca kendi fonlarından yapacağı bağış ve Dünya Bankası aracılığıyla başvurduğu bir eşleştirme programı ile 7 bin 500 dolarlık ilave bir katkıyı da "psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişilere" yönlendireceği bildirildi.

Dernek Başkanı Sıtkı Kazancı ve bağış kampanyasının koordinatörü Feriha İştar yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir depreminde evlerini kaybetmiş ve evi hasar görmüş birçok mağdur vatandaşımızın yaşamlarını uzun süreli devam ettirebilecekleri barınma arayışında olduğunu öğrendik. Bu nedenle, İzmirliler için tek yürek olan toplumumuzun desteğiyle toplanan tüm bağışların İzmir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası’nın iş birliğinde hayata geçen 'Bir Kira Bir Yuva' destek kampanyasına yönlendirilmesi için gerekli işlemleri başlattık."

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