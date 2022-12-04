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Aktüel Türk Aksakallılar Birliği, ilk temsilciliği Ankara’ya açıyor
Aktüel

Türk Aksakallılar Birliği, ilk temsilciliği Ankara’ya açıyor

Genel Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) ilki Ankara’da olmak üzere tüm Türk devletlerinde temsilcilik açmaya hazırlanıyor. TAİB’in Yönetim Kurulu toplantısında, ilki Türkiye’nin başkenti Ankara’da olmak üzere, tüm Türk devletlerinin başkentinde temsilcilik açılması kararlaştırıldı. Türk devletlerinde temsilcilikler açılması konusunda tam yetki verilen, Türkiye’nin eski Bakü Büyükelçisi, TAİB Eşbaşkanı Hulusi Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının Türk dünyasında işbirliğine yönelik önemli bir potansiyelinin bulunduğunu belirterek, söz konusu sürece Türkiye’nin aktif olarak katıldığını ve Türk halkının genelinde entegrasyonun hızlanmasına önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:37:00 -
Türk Aksakallılar Birliği, ilk temsilciliği Ankara’ya açıyor

Yeni Akit  Ankara

Genel Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) ilki Ankara’da olmak üzere tüm Türk devletlerinde temsilcilik açmaya hazırlanıyor. TAİB’in Yönetim Kurulu toplantısında, ilki Türkiye’nin başkenti Ankara’da olmak üzere, tüm Türk devletlerinin başkentinde temsilcilik açılması kararlaştırıldı. TAİB Başkanı Sudeyif İmamverdiyev ile birliğin Türkiye ve Türk Dünyası Eşbaşkanı Hulusi Kılıç, Akit’e örgütün bundan sonraki aşamada hayata geçireceği projelere ilişkin açıklamada bulundular.

Bakü eski büyükelçisi Hulusi Kılıç tam yetkili

TAİB Başkanı Sudeyif İmamverdiyev, TAİB'in faaliyetlerinin daha da çeşitlendirmesi ve birliğin Türkiye başta olmak üzere tüm Türk Devletlerinde yerel ofisler açması için adımlar atılması gerektiği görüşünün kabul gördüğünü belirterek, bu yöndeki çalışmaları yürütmek üzere Türkiye’nin eski Bakü Büyükelçisi ve TAİB Eşbaşkanı Hulusi Kılıç’ın tam yetkili kılındığını açıkladı. Türk devletlerinde ve Türkiye'de TAİB temsilciliği açılmasının önemine işaret eden İmamverdiyev, bu doğrultuda hazırlık çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Entegrasyon sürecine Türkiye aktif olarak katılıyor

Türkiye’nin Bakü eski Büyükelçisi ve TAİB Eşbaşkanı Hulusi Kılıç ise sivil toplum kuruluşlarının Türk dünyasında işbirliğine yönelik önemli bir potansiyelinin bulunduğunu belirterek, söz konusu sürece Türkiye’nin aktif olarak katıldığını ve Türk halkının genelinde entegrasyonun hızlanmasına önemli katkılar sağlandığını ifade etti

TAİB, tüm Türk devletlerine ve KKTC’ye açılma kararı aldı

TAİB’in Yönetim Kurulu toplantısında, başlangıç aşamasında Türk Devletleri Teşkilatı'na dahil olan ülkelerde Türk Aksakallılar Birliği’nin ilk temsilciliğinin Ankara’da açılmasına karar verilirken, Ankara’dan sonra sırasıyla Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temsilcilik açılmasını kararlaştırıldı. Toplantıda, Türk devletlerinde TAİB temsilciliği açılabilmesine yönelik koordinasyon görevi, TAİB’in Türkiye ve Türk Dünyasından Sorumlu Eşbaşkanı emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç'a verildi.

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