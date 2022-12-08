Türk Aksakallar Birliği heyetinden Prof. Dr. Musa Yıldız’a ziyaret
Çeşitli temaslar kapsamında Türkiye’ye gelen Azerbaycan Bakü merkezli Türk Aksakallar Birliği (TAİB) heyeti, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ziyaret etti.
Yeni Akit Ankara
TAİB ziyaretinde iki kurum arasında iş birliği imkanları üzerinde duruldu. TAİB Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi Gaziler Meclisi Başkan Yardımcısı Sudeyif İmamverdiyev, TAİB Türkiye ve Türk Dünyası Eşbaşkanı Hulusi Kılıç, TAİB Yönetim Kurulu Üyesi Macid Haciyev, Yeni Müsavat Medya Grubu Başkan Rauf Arifoğlu, TAİB Yönetim Kurulu Başkanı, Mission Medya Grubu Genel Müdürü Nicat Dağlar, TAİB Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Elnur Eltürk yer aldı.
Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında konuklarına adlarına dikilen fidan sertifikasını takdim ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.